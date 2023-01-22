شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توابع زلزال الأهلي.. أمير مرتضى أحدث ضحايا الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحدثت خسارة الزمالك أمام الأهلي بثلاثية دون رد، في بطولة الدوري المصري، زلزالا قويا داخل أرجاء القلعة البيضاء.

وكشفت تقارير صحفية وتلفزيونية مصرية أن أمير مرتضى منصور، نجل رئيس الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة، تقدم بالاستقالة من منصبه، عقب مباراة الأهلي.

وأذاعت قنوات "الحياة" و"صدى البلد" المصرية عبر برامجها الرياضية، أن أمير مرتضى أبلغ اللاعبين بالاستقالة داخل غرفة خلع الملابس عقب اللقاء.

من جانبها، أضافت صحيفة الوطن، أن نجل رئيس الزمالك تقدم بالاستقالة من منصبه، لرفع الحرج عن مجلس إدارة النادي، لاتخاذ ما يلزم في الفترة القادمة.

وينتظر أمير مرتضى البت رسميا في قراره بعد اجتماع مجلس الإدارة، الذي تأجل من الساعة 11 مساء السبت بتوقيت القاهرة إلى الساعة 4 عصر الأحد.

وتزامنت أنباء استقالة أمير مرتضى مع تكهنات عديدة بإقالة البرتغالي المخضرم، جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق.

وأضعفت هذه الخسارة فرص الزمالك، في الحفاظ على لقب الدوري المصري، الذي حققه في الموسمين الماضيين.

وتراجع الزمالك في جدول الترتيب للمركز الرابع برصيد 26 نقطة، وأمامه بيراميدز 27 نقطة، وفيوتشر 30 نقطة، ثم الأهلي في الصدارة 34 نقطة.