الزمالك يقرر تأجيل الاجتماع الطارئ

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل الاجتماع الطارئ للغد لحسم البدائل لاختيار المدير الفني الجديد حال الاستقرار على رحيل فيريرا.

وبات وخالد جلال وأسامة نبيه أبرز المرشحين لخلافة البرتغالي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك دعا مجلس إدارة القلعة البيضاء لعقد اجتماع طارئ في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم لبحث مصير البرتغالي فيريرا.

يأتي قرار رئيس مجلس إدارة النادي بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراة القمة أمام الأهلي اليوم.

جاء ذلك على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وعزز الأهلي صدارته لبطولة الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه 3 / صفر على غريمه التقليدي الزمالك، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 14 من المسابقة.

وتقدم الأهلي عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 61، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل شريف الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

ورفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن فيوتشر الوصيف.

على الجانب الأخر تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.