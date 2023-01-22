كهربا من الأهلي ودونجا من الزمالك يخضعان لفحص المنشطات

الشارقة - اميمة ياسر - خضع محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي، ومحمود نبيل دونجا لاعب الزمالك، لفحص المنشطات بعد مباراة القمة 125.

وكان الثنائي قد خاضا مباراة القمة 125 والتي انتهت بانتصار الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ14.

وخضع الثنائي عشوائيا لفحص المنشطات بعد المباراة مباشرة، عقب توجه الفريقين لغرف الملابس.

فارق 8 نقاط عن الزمالك

حصد المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد الزمالك.

وحقق الأهلي فوز كبير على منافسه التاريخي الزمالك بثلاثية دون مقابل في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الـ14 للدوري على ستاد القاهرة.

وأبتعد الأهلي في الصدارة بفارق 8 نقاط عن الزمالك والذي تراجع بدوره إلى المركز الرابع خلف فيوتشر وبيراميدز.