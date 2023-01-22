الامارات | اتفاقية شراكة بين رابطة المحترفين و«الرصاصي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية وشركة الرصاصي للعطور عن توقيع اتفاقية تصبح بموجبها «الرصاصي للعطور» شريكاً رسمياً لمسابقات الرابطة: دوري أدنوك للمحترفين، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كأس السوبر الإماراتي لمدة سنتين. وأقيمت مراسم حفل توقيع الاتفاقية أول من أمس بفندق ريكسوس JBR بدبي، بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وشارق خان المدير العام لشركة الرصاصي للعطور، وممثلي المؤسستين.

وتأتي الشراكة ضمن الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2030 التي تهدف إلى استقطاب شراكات جديدة ورفع المداخيل، ما يعود بالنفع على الأندية وكرة القدم بشكل عام.

وقال الحوسني في تصريح صحافي: «هذه خطوة كبيرة نتطلع إليها بتفاؤل كبير، فشركة الرصاصي واحدة من أبرز العلامات التجارية الناجحة ليس على صعيد الإمارات فقط، بل والمنطقة أيضاً، ما يصب في مصلحة كرة الإمارات بالمقام الأول ومسابقات المحترفين على المدى الطويل».

بدوره، عبر شارق خان عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: «يسرُّنا أن نعلن عن إبرام شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية، وإنه لمن دواعي فخرنا أن نكون أحد الرُعاة الرئيسين إلى جانب مجموعة من أكبر العلامات المشهورة التي تدعم هذه اللعبة. وننظر إلى هذه الشراكة على أنها التزام استراتيجي تجاه تطوير كرة القدم الاحترافية في الدولة».