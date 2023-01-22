الامارات | المنتخب يحرز لقب «خليجي الدواثلون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج منتخب الإمارات للترايثلون بتسع ميداليات: ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وبرونزيتان في بطولة الخليج للدواثلون بالكويت، حيث أحرزت موزة الغفلي ذهبية فئة المحترفين (سيدات)، وسعود الزعابي فضية، وخليفة النعيمي برونزية في المحترفين (رجال). وتوجت مريم الشامسي بفضية السيدات، ورقية المرزوقي ببرونزية السيدات.

وفاز منتخب الشباب ذكور بفضية حققها حمد الحفيتي، بينما تصدر حامد اليماحي بذهبية الناشئين ذكور، أما في فئة الأشبال سيدات فتصدرت عفراء المجر المنصة بإحرازها الميدالية الذهبية، وفي الفئة نفسها أشبال ذكور فاز حميد الحفيتي بالفضية.