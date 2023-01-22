الامارات | «ميمي كاكوشي» تتوج بطلة لـ «1000 غينيز» الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت المهرة «ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، بلقب بطولة «1000 غينيز الإماراتي»، المخصصة لمهرات عمر ثلاث سنوات لفئة «ليستد» ولمسافة 1600 متر رملي، التي جرت أول من أمس، في رابع أشواط الأمسية الثالثة من الموسم الجديد لسباقات «كرنفال كأس دبي العالمي» في مضمار «ميدان» بدبي.

كما شهدت الأمسية إهداء «ماستر أوف ذا سيز» فريق «غودولفين» العالمي اللقب العاشر تاريخياً في «زعبيل مايل»، التي جرت في الشوط الخامس والرئيس، وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة «جروب2» لمسافة 1600 متر عشبي.

واستهلت الأمسية باقتناص «لينا» لـ«ياس للسباقات» وإشراف المدرب ماجد الجهوري، لقب النسخة الأولى من سباق «بيغ إيزي» للسرعة، والمخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر رملي.

وواصلت خيول «غودولفين» تألقها بحصد الـ«هاتريك» وثلاثية الفوز، فبجانب تتويج «ماستر أوف ذا سيز» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، نجح زميلاه في الإسطبل «غلوبال هيت» و«شاينينغ بلو» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، في الهيمنة على لقبي الشوطين السادس والسابع.

وفي بقية النتائج تألق «راوي» بشعار «آر آر آر» للسباقات بفوزه بلقب الشوط الثاني، قبل أن يفوز الجواد «ثندر أوف نياجرا» المملوك لمحمد مبارك وحمد مبارك بن شفيا، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، بلقب الشوط الثالث.