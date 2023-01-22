الامارات | العين يتحصّن بالصفقة الجديدة أمام البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ العين، حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الساعة 20:00 من مساء اليوم، ضيفاً على البطائح ضمن الجولة الـ13 من المسابقة، في وقت يتحصن فيه بالمدافع الجديد الكرواتي تين يدفاي، الذي تعاقد معه خلال الأيام الماضية، لكن مصدر القلق الكبير لدى «الزعيم» هو الآثار السلبية للتوقف الطويل للدوري لإتاحة الفرصة للمنتخب للمشاركة في بطولة «خليجي 25».

ويحتل العين المركز السابع، وفي رصيده 19 نقطة فقط، وهو لا يقدم المستوى المأمول منه في الفترة الماضية، إذ تعادل في آخر ثلاث جولات في المنافسة، وهو ما تسبب في تدحرجه للمركز السابع، وكان الفريق استفاد من فترة التوقف الدولي بإقامة معسكر قصير في دبي، فاز خلاله ودياً على فريق جلف يونايتد بهدف نظيف، فيما تعادل سلبياً في تجربته الودية الثانية في العين أمام الكويت الكويتي.

وفي المقابل، لا بديل أمام البطائح الذي يحتل المركز 11 وفي رصيده 13 نقطة غير الفوز باللقاء للابتعاد أكثر عن منطقة الخطر، ويدرك لاعبوه أن منافسهم ليس في أفضل حالاته، وأنه بالتركيز واستثمار أنصاف الفرص، قد تكون فرصة الخروج بنقطة على أقل تقدير.