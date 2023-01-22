الامارات | البراعم والأشبال يتعملقون في مهرجان التحدي للجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت أمس منافسات مهرجان التحدي للجوجيتسو في يومها الثاني بالصالة الرياضية في جامعة الإمارات بمدينة العين، حيث جرى تخصيص نزالاته لفئة البراعم والأشبال الذين أظهروا أداءً رفيعاً على البساط لفت أنظار الحضور.

وتحظى بطولات مهرجان التحدي للجوجيتسو المخصصة للصغار بأهمية كبرى لدى الاتحاد، الذي يضع الاهتمام بالمواهب الشابة وصقل مهاراتها على رأس أولوياته، لضمان استدامة التميز ومواصلة الإنجازات القارية والعالمية.

وحضر النزالات رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الدكتور مغير الخييلي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد الظاهري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد يوسف البطران، والأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو فهد علي الشامسي، والنائب المشارك لشؤون البحث العلمي لدى جامعة الإمارات الدكتور أحمد مراد، وعدد من مسؤولي الاتحاد والأندية والأكاديميات المشاركة.

وحل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الأول، وذهب مركز الوصيف إلى أكاديمية بنك أبوظبي الأول للجوجيتسو، فيما حل نادي العين في المركز الثالث.