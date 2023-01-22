الامارات | كلباء يواجه الجزيرة لإيقاف نزيف النقاط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع اتحاد كلباء إلى استعادة نغمة النتائج الإيجابية، عندما يستضيف الجزيرة عند الساعة 17:15 مساء اليوم، في ملعبه ضمن منافسات الأسبوع 13 لدوري أدنوك للمحترفين إلى إيقاف نزف النقاط والعودة لتحقيق النتائج الإيجابية في مهمة صعبة وهو يواجه فريقاً متطوراً، وينافس بقوة على درع الدوري، ويبلغ رصيد الجزيرة 23 نقطة في المركز الخامس، بينما يبلغ رصيد اتحاد كلباء 17 نقطة في المركز الثامن.

ويتطلع اتحاد كلباء إلى تعويض نتائج آخر ثلاث مباريات في بطولة الدوري والتي تعرض فيها للخسارة وفقدانه تسع نقاط مهمة، وهي خسارته أمام عجمان بهدف نظيف، وأمام الشارقة برباعية، وأمام خورفكان بهدفين مقابل هدف.

وفي المقابل، يمر الجزيرة بمرحلة جيدة، حيث نجح في تحقيق أربع انتصارات في آخر خمس مباريات، ويعد جاهزاً بشكل جيد للمباراة، ويبحث الفريقان عن بداية قوية، بعد فترة توقف طويلة، ما يرشح المباراة إلى أن تظهر قوية بشكل كبير.