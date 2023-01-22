اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

كلباء - الجزيرة 17:15

الوصل - خورفكان 17:15

الشارقة - النصر 20:00

البطائح - العين 20:00

دوري الهواة

الذيد - بينونة 17:05

مصفوت - الجزيرة الحمراء 17:05

العربي - دبا الحصن 17:10

سيتي - ولفرهامبتون 18:00

أرسنال - مان يونايتد 20:30

- خيتافي 21:30

بلباو - 00:00

سبيزيا - روما 21:00

يوفنتوس - أتلانتا 23:45

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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