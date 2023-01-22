الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
كلباء - الجزيرة 17:15
الوصل - خورفكان 17:15
الشارقة - النصر 20:00
البطائح - العين 20:00
دوري الهواة
الذيد - بينونة 17:05
مصفوت - الجزيرة الحمراء 17:05
العربي - دبا الحصن 17:10
سيتي - ولفرهامبتون 18:00
أرسنال - مان يونايتد 20:30
برشلونة - خيتافي 21:30
بلباو - ريال مدريد 00:00
سبيزيا - روما 21:00
يوفنتوس - أتلانتا 23:45
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