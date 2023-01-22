الامارات | حتا يعزز صدارته لدوري الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل حتا مع مضيفه العروبة 1-1، أمس، ضمن الجولة 18 من دوري الدرجة الأولى، وسجل لـ«الإعصار» المغربي أنيس كريمي في الدقيقة 17، وللعروبة النيجيري يوسف أولاتونجي في الدقيقة 63.

وعزز حتا صدارته لترتيب فرق البطولة برصيد 37 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد العروبة 21 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباريات الأخرى فاز «جلف إف سي» على فرسان هسبانيا 2-1، والتعاون على مسافي 2-1، وتعادل الرمس مع الفجيرة سلباً.