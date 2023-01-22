الأهلي يسحق الزمالك بثلاثية .. كولر: سعيد بعودته لقد تحرر من الضغوط

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المدير الفني السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، أن الغيابات لم تؤثر في مواجهة الزمالك، معربًا عن سعادته إزاء عودة المهاجم محمد شريف إلى هواية تسجيل الأهداف.

الأهلي استطاع تحقيق الفوز (3-0) على حساب منافسه الزمالك، في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري المصري.

وبرر كولر، تراجع أداء الأهلي في الشوط الأول، بقوله خلال المؤتمر الصحفي: "افتقدنا الهدوء والثقة التي اعتاد عليها اللاعبون في الشوط الأول".

واستفاض: "بين الشوطين، طالبت اللاعبين بالهدوء والتركيز واللعب بأسلوب الأهلي مع تمرير الكرات خلف مدافعي الزمالك من أجل خلق المزيد من الفرص، ما تحقق بالفعل".

المدرب السويسري استكمل في سياق متصل: "سعيد جدًا بتسجيل كهربا هدفًا في المباراة الثانية على التوالي".

وأضاف بشأن محمد شريف: "سعيد بعودته، لقد تحرر من الضغوط وسجل هدفين أمام الزمالك.. تحدثت معه كثيرًا، وشاهدته معه أهدافه السابقة من أجل إعادة الثقة له، وفي النهاية نجح في الخروج من (الحفرة) التي كان بها".

وأردف المدرب السويسري: "لا أنظر إلى المنافسين المباشرين.. الفارق بين أندية المربع الذهبي ليست كبيرة، وتركيزي دومًا ينصب على المباراة القادمة".

وأوضح مارسيل كولر موقفه من سوق الانتقالات الشتوية: "نحن فريق كبير، نريد ضم لاعبين جيدين في كل المراكز.. لو سنحت لنا فرصة إضافة لاعبين جدد في يناير، سنفعل ذلك".

وأتم: "عندما نتفوق (3-0) على فريق كبير مثل الزمالك، هذا يؤكد أن الغيابات لم تؤثر علينا.. البدلاء مثل رامي وخالد قدما مباراة هائلة".