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بعد هزيمة فريقه من الأهلي .. قرار عاجل لـ «مرتضى منصور رئيس الزمالك»

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الشارقة - اميمة ياسر - في أول رد فعل بعد الهزيمة من فريق الأهلي اليوم ، قرر المستشار مرتضى منصور دعوة مجلس ادارة نادي الزمالك لاجتماع عاجل لبحث مصير فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بالنادي .

وحقق النادي الأهلي فوزاً كبيرا على غريمه الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة ضمن مباريات .

أحرز الهدف الأول للنادي الأهلي كهربا ، ثم أضاف محمد شريف هدفين للقلعة الحمراء .

وعلق مدحت شلبي على تألق محمد شريف ، بوصفه بالمستبد ، حيث قال خلال تعليقه على هدف شريف : يا ليلة ريد على المستبد .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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