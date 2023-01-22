بعد هزيمة فريقه من الأهلي .. قرار عاجل لـ «مرتضى منصور رئيس الزمالك»

الشارقة - اميمة ياسر - في أول رد فعل بعد الهزيمة من فريق الأهلي اليوم ، قرر المستشار مرتضى منصور دعوة مجلس ادارة نادي الزمالك لاجتماع عاجل لبحث مصير فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بالنادي .

وحقق النادي الأهلي فوزاً كبيرا على غريمه الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري .

أحرز الهدف الأول للنادي الأهلي كهربا ، ثم أضاف محمد شريف هدفين للقلعة الحمراء .

وعلق مدحت شلبي على تألق محمد شريف ، بوصفه بالمستبد ، حيث قال خلال تعليقه على هدف شريف : يا ليلة ريد على المستبد .