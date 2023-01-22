شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: فيريرا سبب أساسى فى هزيمة الزمالك ووسط ملعب الأهلى تفوق فى الشوط الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، يتحمل مسئولية هزيمة الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة.

وقال جعفر، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت 2: الأهلي والزمالك لم يقدما كرة جيدة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني الأهلي كان حاجة تانية ووسط الملعب كان له دور أساسي في صناعة أهداف الأهلي الثلاثة.

وأضاف: الزمالك غير الخطة، وهذه هي المشكلة لم يقدر على الوصول إلى المرمى، والمدرب شريك أساسي في هذه المشكلة، مباراة القمة حساسة جداً وتُبنى عليها أمور كثيرة، التشكيل من البداية غير مناسب وطريقة اللعب غير مناسبة، خليت الأهلي فاق بعد تغييراتك.

واختتم: الشحات وديانج وحمدي فتحي كان لهم دور أساسي، فيريرا أحيا وسط ملعب الأهلي بعد التغييرات التي أجريتها، الزمالك لم يكن موجوداً والتغييرات لم تطور الأداء.

نجح النادي الأهلي في التربع علي قمة الدوري المصري بعد ما وصل إلى 34 نقطة، عقب الفوز الكبير الذي حققه على الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

فيما احتل نادي فيوتشر المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وفي المركز الثالث بيراميدز برصيد 27 نقطة، فيما استمر نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.