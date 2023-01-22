شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن دجيش: طاقم حكام القمة مميز للغاية ولا توجد ركلة جزاء للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أيمن دجيش، الحكم الدولي السابق، بطاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الأهلي، بالدوري العام.

وقال دجيش، خلال تصريحات تليفزيونية: "الحكم كان هادئا وظهر بشكل مميز جدا، وخرج بالمباراة بشكل جيد".

وأضاف أيمن دجيش: "الحكم لم يستخدم أي كروت خلال الشوط الأول وكان هادئ، ولا توجد ركلة جزاء على رامي ربيعة مدافع الأهلي، كما كان يطالب لاعبي الزمالك، بالإضافة إلى الطاقم المعاون كان في أفضل حال".

وتابع: "أمنح طاقم التحكيم 8.5 من 10، خاصة أن المباراة كانت سهلة عليهم، والحكم من المميزين في أوروبا، وكان مشارك في كأس العالم الأخيرة".

واختتم دجيش: "إذا أردنا إنجاح التحكيم المصري، علينا بمساعدة بعضنا البعض، ولدينا حكام مميزة في الكرة المصرية، وقادرة على إدارة أي مباراة، وعلينا التعلم من الحكام الخارجية".