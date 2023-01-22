شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يغيب عن حضور المؤتمر الصحفى بعد القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن حضور المؤتمر الصحفي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي جمعت بينهما اليوم.

وحسم فريق الأهلي لقاء القمة التقليدي بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة (3-0) بختام منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري لكرة القدم على ملعب القاهرة الدولي.

وسجل للأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة (61)، والبديل محمد شريف (75 و90)، لتنتهي المباراة أهلاوية، وترتدي القاهرة اللون الاحمر، حيث عمت الاحتفالات شوارعها كما مختلف المحافظات المصرية.

وبهذا الفوز ابتعد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة وبات يتقدم بـ8 نقاط أمام الزمالك رابع الترتيب بـ26 نقطة.