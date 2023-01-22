شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يكشف سر تألق كهربا ومزايا كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سامي قمصان، المدرب العام في الجهاز الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك بثلاثية نظيفة في القمة 125 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وحسم فريق الأهلي لقاء القمة التقليدي بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة (3-0) بختام منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري لكرة القدم على ملعب القاهرة الدولي.

قال سامي قمصان، في تصريحات تليفزيونية: "الإصرار والروح الكبيرة فضلا عن الالتزام بالتعليمات الفنية كل ذلك ساهم في فوز الأهلي وحسمه لمباراة القمة اليوم".

وأضاف: "كولر يُحضر للمباريات بشكل مُختلف عن باقي المدربين، ولديه خبرات كبيرة".

وعن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي قال: "كهربا مُجتهد جدا ويحافظ على نفسه بدنيا بشكل كبير وقام بمجهود كبير في 3 أشهر فضلا عن مساندة مجلس إدارة النادي الأهلي وكذلك جماهير النادي الأهلي، ومجهودات كهربا تُكلل بالنجاح خلال مواجهة اليوم وخلال مواجهة سموحة الماضية".

وسجل للأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة (61)، والبديل محمد شريف (75 و90)، لتنتهي المباراة أهلاوية، وترتدي القاهرة اللون الأحمر، حيث عمت الاحتفالات شوارعها كما مختلف المحافظات المصرية.

وبهذا الفوز ابتعد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة وبات يتقدم بـ8 نقاط أمام الزمالك رابع الترتيب بـ26 نقطة.