شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الأهلى استحق الفوز بثلاثية فى القمة وسعيد بأهداف كهربا وشريف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سعادته بالفوز الكبير على الزمالك بثلاثية نظيفة في قمة الكرة المصرية اليوم، وقال: قدمنا مباراة جيدة جدا وأهدرنا فرصتين أو أكثر في الشوط الأول، لكن كان ينقصنا الهدوء والثقة، بين شوطي المباراة طالبت لاعبتي بالهدوء واللعب بسرعة في ضهر المدافعين وبالفعل نفذوا المطلوب وحققنا الفوز.
وأضاف: سعيد جدا لكهربا انه يسجل الهدف الثاني علي التوالي، كما أنني سعيد لمحمد شريف لأنه أزال الضغوط من على عاتقه.
وأحكم الأهلي قبضته على قمة الدوري المصري بعدما حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.
سجل ثلاثية الأهلي، كهربا ومحمد شريف "هدفين" ليرفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة ويواصل تصدر قمة الدوري فيما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ويحتل المركز الرابع في الدوري.
وأدار المباراة طاقم تحيم سلوفيني بقيادة سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.