شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الأهلى استحق الفوز بثلاثية فى القمة وسعيد بأهداف كهربا وشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سعادته بالفوز الكبير على الزمالك بثلاثية نظيفة في قمة الكرة المصرية اليوم، وقال: قدمنا مباراة جيدة جدا وأهدرنا فرصتين أو أكثر في الشوط الأول، لكن كان ينقصنا الهدوء والثقة، بين شوطي المباراة طالبت لاعبتي بالهدوء واللعب بسرعة في ضهر المدافعين وبالفعل نفذوا المطلوب وحققنا الفوز.

وأضاف: سعيد جدا لكهربا انه يسجل الهدف الثاني علي التوالي، كما أنني سعيد لمحمد شريف لأنه أزال الضغوط من على عاتقه.