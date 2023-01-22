شكرا لقرائتكم خبر عن معلول: كان هدفنا توسيع فارق النقاط مع الزمالك.. واللاعبون على قدر المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب علي معلول، لاعب الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الزمالك بثلاثية نظيفة في مباراة القمة 125 والتي جمعتهما بالجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال معلول، خلال تصريحات تليفزيونية: "أبارك لجماهير الأهلي على الانتصار الكبير في الديربي دخلنا المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة أن هناك فارقا بيننا وبينهم في النقاط، وكنا نركز على توسيع الفارق والتحضير الجيد قلب السفر إلى المغرب لخوض منافسات كأس العالم للأندية".

وأضاف: "اللاعبون جميعهم كانوا على قدر المسئولية ويعرفون قيمة قميص الأهلي وجميع اللاعبين المصابين كانوا متواجدين لدعم اللاعبين عمرو السولية ومحمد عبد المنعم، وأشكر كهربا على تسجيل الهدف الأول وتسهيل القمة أمامنا وأتمنى أن تكون عودة حميدة".

واختتم معلول تصريحاته قائلا: "جماهير الأهلي قدموا مساندة كبيرة على مدار 90 دقيقة، ونتمنى أن يتواجدوا بنفس العزيمة وبنفس الروح في المباريات القادمة ونهدف أن نسعدهم دائما".