شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحليم: تغييرات فيريرا أهدت الفوز للأهلى على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد الحليم، محلل قناة الزمالك، أن تغييرات البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، أهدت الفوز للأهلى أمام الأبيض في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأضاف عبد الحليم خلال تواجده في الاستوديو التحليلى لـ قناة الزمالك:" فيريرا صنع تاريخ لنادى الزمالك ولكن الوضع الحالي من سيئ إلى أسوأ فمن وجهة نظرى كفاية كدا".

وأحكم الأهلي قبضته على قمة الدوري المصري بعدما حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي، كهربا ومحمد شريف "هدفين" ليرفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة ويواصل تصدر قمة الدوري فيما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ويحتل المركز الرابع في الدوري.

وأدار المباراة طاقم تحيم سلوفيني بقيادة ، سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.