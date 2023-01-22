شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح: لعبنا بروح وشخصية الأهلى فى القمة.. وهدفنا الدورى والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الزمالك بثلاثية نظيفة في القمة 125، وقال: "أشكر اللاعبين كانوا رجالا وأظهروا شخصية كبيرة وجمهور عظيم ساند اللاعبين".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "كنا نلعب بروح وشخصية الأهلي واي لاعب يرتدي القميص لا بد أن يؤدي بروح قتالية".

وتابع: "جمهور الأهلي هو السند والداعم الأول وتشعر أنه الداعم ويحفزك بشكل مستمر ونشط بشكل كبير".

واختتم عبد الفتاح تصريحاته قائلا: "نعد الجمهور بتحقيق الدوري والكأس وفي بطولة كأس العالم للأندية الوصول لأبعد مدى في البطولة وتحقيق مركز متقدم".