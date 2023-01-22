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خالد عبد الفتاح: لعبنا بروح وشخصية الأهلى فى القمة.. وهدفنا الدورى والكأس

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القاهرة - سامية سيد - عبر خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الزمالك بثلاثية نظيفة في القمة 125، وقال: "أشكر اللاعبين كانوا رجالا وأظهروا شخصية كبيرة وجمهور عظيم ساند اللاعبين".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "كنا نلعب بروح وشخصية الأهلي واي لاعب يرتدي القميص لا بد أن يؤدي بروح قتالية".

وتابع: "جمهور الأهلي هو السند والداعم الأول وتشعر أنه الداعم ويحفزك بشكل مستمر ونشط بشكل كبير".

واختتم عبد الفتاح تصريحاته قائلا: "نعد الجمهور بتحقيق الدوري والكأس وفي بطولة كأس العالم للأندية الوصول لأبعد مدى في البطولة وتحقيق مركز متقدم".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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