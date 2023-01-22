شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مباراة بدون خسارة.. كولر يعزز سلسلة اللا هزيمة على حساب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إلى مباراته رقم 19 مع الأهلي منذ التعاقد معه خلفا للمدرب البرتغالى ريكاردو سواريز.

كولر قاد الأهلي فى 19 مباراة، نجح النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر في تحقيق الفوز في 14 مباراة، كما شهد النادي الأهلي تخت قيادة السويسري 5 تعادلات فى مختلف البطولات التي شارك بها المارد الأحمر، ولم يتعرض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لأي هزيمة.

وأحكم الأهلي قبضته على قمة الدوري المصري، بعدما حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي، كهربا ومحمد شريف "هدفين" ليرفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة ويواصل تصدر قمة الدوري فيما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ويحتل المركز الرابع في الدوري.

وأدار المباراة طاقم تحيم سلوفيني بقيادة ، سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.