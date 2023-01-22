شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: روح لاعبى الأهلى سر الفوز بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، أن روح اللاعبين داخل الملعب والقتال سر الفوز على الزمالك خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

وقال محمد الشناوى فى لقاء مع أون تايم سبورتس بعد المباراة: "اللاعيبة كانوا رجالة وركزنا هذا الأسبوع من أجل الفوز بهذه المباراة ونفذنا كل كلام المدرب.. الجماهير دائما بتحمس اللاعبين وبتخلى اللاعبين تطلع أكثر من طاقتها ونفسنا الملعب يمتلئ بالجماهير".

وأضاف حارس الأهلى: "كل اللاعبين واحد الكبير والصغير وهدفنا إسعاد جماهير الأهلى ولدينا روح كبيرة والعزيمة على تحقيق الفوز".

سجل ثلاثية الأهلي، كهربا ومحمد شريف "هدفين" ليرفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة ويواصل تصدر قمة الدوري فيما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ويحتل المركز الرابع في الدوري.

وتابع الشناوي: "اللاعبين كانوا رجالا وأدوا ما عليهم ومباريات الزمالك تكون ظروفه مختلفة واللاعبين قدموا ما عليهم ونفذوا تعليمات الجهاز الفني وأهم شيء كان التركيز".

وبخصوص تحضير خالد عبد الفتاح ومروان عطية، قال: "من أول يوم كنا في ظهرهم وطالبناهم بتقديم الكرة التي كانوا يلعبونها في فرقهم وسواء لاعب جديد أو قديم كلنا واحد، كهربا منذ فترة معنا ويعلم النظام".

وبالنسبة للتحضير للفترة القادمة، أشار قائد الأهلي: "اليوم نفرح وغدا نبدأ التحضير لمباراة البنك الأهلي، والفوز على الزمالك مهم لأنه المنافس المباشر لنا على تحقيق لقب الدوري، وجمهور الأهلي هو رقم 1 بالنسبة لنا وليس اللاعب رقم 12 وأتمنى أن يمتلئ الاستاد عن آخر، والرتم كان علي والجميع كان لديهم روح وكان هناك روح عالية داخل الملعب، ومنذ فترة الروح طيبة بين لاعبي الفريقين داخل الملعب".

وأدار المباراة طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.

الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية من الفريقين وسيطر التحفّظ الهجومي على مُجريات اللقاء في أول ربع ساعة بإستثناء محاولات ضعيفة للغاية من الأهلي عن طريق أحمد عبد القادر وحسين الشحات وكهربا، كما جاءت محاولات الزمالك عن طريق زيزو وإمام عاشور والجزيري.

تدريجياً نشط أداء المباراة، وارتقى حسام عبد المجيد لضربة ركنية وسددها برأسه لكنها جاءت بعيداً عن الشباك، ورد أفشة بتسديدة قوية بعدما تلقى تمريرة جيدة من أحمد عبد القادر لكن الكرة جاءت بعيداً عن الشباك.

تلقى كهربا تمريرة جيدة من أفشة وراوغ محمد عواد وسددها بعيداً عن الشباك قبل أن يعلن الحكم تسلل كهربا، وسدد دونجا تصويبة قوية تصدى لها محمد الشناوي بشكل رائع وحوّلها لضربة ركنية.

وانطلق أمام عاشور بهجمة سريعة من ناحية اليسار، واحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة على حمدي فتحي تعامل معها دفاع الأهلي بشكل جيد، وحاول الفريقان التسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول، وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من : محمد عواد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي -عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الزمالك، وظهر واضحاً تفوق لاعبيه في الدقائق الأولى من هذا الشوط، قبل أن يقوم محمد هاني بإستخلاص الكرة من عبد الشافي ويسدد كرة قوية يتصدى لها محمد عواد وتعود إلى حسين الشحات الذي حاول مراوغة دفاع الزمالك لكن دون جدوى لتضيع الهجمة على الأهلي.

مرر الشحات كرة جيدة لكهربا وانطلق الأخير لكنه سددها بعيداً عن الشباك، وخرج حمزة المثلوثي وشارك عمر جابر بدلاً من كما خرج عمرو السيسي وشارك بدلاً منه مصطفى الزناري في الدقيقة 58.

ومن هجمة رائعة للأهلي، سجل كهربا هدف أول للمارد الأحمر، حيث مرر حسين الشحات تمريرة جيدة إلى حمدي فتحي الذي تسلّم الكرة وقام "بتنطيق" الكرة ولعبها برأسه بشكل رائع لكهربا الذي أودعها في الشباك برأسه في الدقيقة 61.

وشارك نيمار بدلاً من محمد عبد الشافي ، كما شارك محمد شريف بدلاً من كهربا في الدقيقة 66 ، وضغط الزمالك بقوة لإدراك التعادل، ولجأ الحكم إلى تقنية الفار بعدما لمست الكرة يد رامي ربيعة لكن تم استمرار اللعب وواصل الأهلي الضغط إلى أن سجل محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 75.

وشارك طاهر محمد طاهر ومروان عطية بدلاً من حسين الشحات وأفشة ، كما شارك شيكابالا ويوسف أسامة نبيه بدلاً من سيف الجزيري ومصطفى شلبي، وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات هجومية من جانب الفريقين، ونال طاهر محمد طاهر بطاقة صفراء للخشونة مع إمام عاشور، وشارك أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 84 بدلاً من أحمد عبد القادر.

شهدت الدقائق الأخيرة محاولات هجومية من الفريقين، ونجح محمد شريف في تسجيل هدف ثالث رائع للأهلي بعدما تلقى تمريرة ولا أروع من على معلول سددها شريف بشكل رائع في الشباك، وفرض الأداء وسط الملعب بعدها لينتهي اللقاء بفوز كبير للأهلي بثلاثية نظيفة على الزمالك في قمة الكرة المصرية.