شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين ناديى المصرى والمنصورة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد من نادي المنصورة، برئاسة العميد محمد البسيوني رئيس مجلس إدارة النادي، ومعه المهندس عبد الرحمن المنسي عضو مجلس الإدارة، بزيارة للنادي المصري، حيث كان في استقبالهما الحسيني أبو قمر نائب رئيس مجلس إدارة النادي و محمد موسى عضو مجلس الإدارة.

وخلال الزيارة تم عقد اجتماع حضره الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين تمت مناقشة توقيع بروتوكول تعاون وتوأمة بين الناديين وهو البروتوكول الذي يهدف إلى تحقيق الاستفادة المتبادلة للناديين في كافة المجالات الفنية والإدارية.

من جهته أكد الحسيني أبو قمر أن التقارب بين النادي المصري ونادي المنصورة يأتي تنفيذًا لرؤية كامل ابو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري بشأن إقامة علاقات ذات أواصر قوية مع كافة الأندية الشعبية والجماهيرية، مؤكدًا أن توقيع مثل هذا البروتوكول سيكون نواة لإنشاء رابطة للأندية الشعبية والجماهيرية مثل المصري والاسماعيلي والاتحاد السكندري وأسوان والمنصورة وغيرهم من الأندية، مؤكدًا أن اجتماع اليوم أكد على تقارب رؤى الناديين في تعديلات قانون الرياضة وخاصة في الأمور التي تعود بالنفع على الأندية الجماهيرية.