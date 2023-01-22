7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد -

شهد اليوم السبت 21/1/2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها: اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك لبحث مصير فيريرا، الأهلي يحكم قبضته على قمة الدورى بثلاثية نظيفة فى الزمالك ، منتخب مصر يهزم البحرين 26 / 22 فى بطولة العالم لكرة اليد ويضمن الصعود لربع النهائى.