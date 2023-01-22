شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي والزمالك في القمة 125 ببطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح النادي الأهلي في التربع علي قمة الدوري المصري بعد ما وصل إلى 34 نقطة، عقب الفوز الكبير الذي حققه على الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل ثلاثية الأهلي، كهربا ومحمد شريف "هدفين" ليرفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة ويواصل تصدر قمة الدوري فيما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ويحتل المركز الرابع في الدوري.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول ، وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من : محمد عواد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي -عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري

وأدار المباراة طاقم تحيم سلوفيني بقيادة سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.