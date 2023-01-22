شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ودونجا يخضعان لكشف المنشطات بعد مباراة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت منظمة المنشطات المصرية محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، لإجراء تحليل المنشطات عقب لقاء القمة.

وحسم فريق الأهلي لقاء القمة التقليدي بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة (3-0) بختام منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري لكرة القدم على ملعب القاهرة الدولي.

وسجل للأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة (61)، والبديل محمد شريف (75 و90)، لتنتهي المباراة أهلاوية، وترتدي القاهرة اللون الأحمر، حيث عمت الاحتفالات شوارعها كما مختلف المحافظات المصرية.

وبهذا الفوز ابتعد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة وبات يتقدم بـ8 نقاط أمام الزمالك رابع الترتيب بـ26 نقطة.