شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات للاعبى الأهلى مع الجماهير بعد الفوز على الزمالك.. وفرحة خاصة لـ كهربا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو النادي الأهلي على الاحتفال مع الجماهير الموجودة باستاد القاهرة عقب الفوز الكبير الذي تحقق على حساب الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي، كهربا ومحمد شريف "هدفين" ليرفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة ويواصل تصدر قمة الدوري فيما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ويحتل المركز الرابع في الدوري.

وأدار المباراة طاقم تحيم سلوفيني بقيادة سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.

دعا مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إلى اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادى لبحث مصير البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، بعد الهزيمة الثقيلة التي مُني بها أبناء ميت عقبة اليوم أمام الغريم التقليدي الأهلى بثلاثية نظيفة .



























































































