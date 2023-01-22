شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات عن تجديد عقده: اللى عايزه ربنا هيكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على نادي الزمالك في الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري بثلاثية نظيفة.

وقال حسين الشحات في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت 2: مباراة الزمالك بالنسبة لك بطولة خاصة كنا محترمين الزمالك وكنا بحاجة للفوز، والحمد لله فوز مهم وكل اللاعبين قلبهم على بعض وهذا سر النجاح.

وأضاف: مبروك لجماهير الأهلي ودايماً في ضهرنا، كلنا عايزين نكسب وإن شاء الله نوعدكم بالدوري والقادم أفضل، أمامنا مباراة البنك الأهلي أولاً وبعدها نركز على كأس العالم للأندية.

واختتم الشحات تصريحاته، مؤكدا أن ملف التجديد الخاص به مع الاهلي لم يتم حسمه حتى الآن قائلا: لسه مش عارف واللي عايزه ربنا هيكون، والنهاردة كان في روح جميلة بينا وبين لاعبي الزمالك ونتمنى تستمر.

نجح النادي الأهلي في التربع على قمة الدوري المصري بعد ما وصل إلى 34 نقطة، عقب الفوز الكبير الذي حققه على الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

فيما أحتل نادي فيوتشر المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وفي المركز الثالث بيراميدز برصيد 27 نقطة، فيما استمر نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 27 نقطة .