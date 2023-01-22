مروان عطية: كولر قال لى العب وما تخافش.. وزيادة الفارق مع الزمالك مهم قبل المونديال

القاهرة - سامية سيد - أعرب مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على نادي الزمالك بثلاثية نظيفة في الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري بثلاثية نظيفة.

وقال مروان عطية، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: الحمد لله مباراة مهمة جدا وسعت الفارق لـ 8 نقاط مباراة صعبة الحمد لله فرحنا الجماهير، كولر قال لي العب لعبك وما تخافش انت لاعب كويس وأنا معايا فريق كبير.

وأضاف: أتمنى أكون على قدر المسئولية أمام الجماهير وفوز مهم قبل مونديال الأندية.

نجح النادي الأهلي في التربع علي قمة الدوري المصري، بعد ما وصل إلى 34 نقطة، عقب الفوز الكبير الذي حققه على الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

فيما احتل نادي فيوتشر المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وفي المركز الثالث بيراميدز برصيد 27 نقطة، فيما استمر نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.