قمة الأهلي والزمالك .. غلق المقاهي ومنشطات لاعبي ميت عقبة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير ،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد انه لا يوجد اى قرار أو تعليمات للمحافظات بغلق المقاهى والكافيهات خلال وقت إذاعة مباراة القمة بين فريقي الاهلى والزمالك ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري العام .

وأكد أنه إذا كان يوجد مثل هذا القرار فسيتم إعلانه فورا.

وصرح سيف الحسيني الناقد الرياضي، أن النادي الأهلى يدخل مباراة القمة بثقة أعلى من الزمالك، بسبب تصدر الدوري، والفوز في مباراة سموحة بالكأس.

تعاطي بعض لاعبي الزمالك للمنشطات

وأكد جمال الزهيري الناقد الرياضي، أن غيابات الأهلى أكبر من الزمالك، ولفت إلى أن غيابات الزمالك عبدالله جمعة و أحمد فتوح، بسبب المشكلة الأخيرة، وهو ما يثار بشأن تعاطي بعض لاعبي الزمالك للمنشطات، وقال :" ما أثير بشأن عبدالله جمعة وأحمد فتوح لاعبي الزمالك، ليست منشطات بل هى مواد مخدرة “ حشيش”.

مش لازم أكسب

علق الإعلامي هاني حتحوت علي أداء النادي الاهلي والزمالك في مباراة اليوم في بطول الدوري الممتاز .

وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي تويتر : " شوط بعنوان "مش لازم أكسب بس المهم ما أخسرش"، من اللاعبين والمدربين.. والجمهور في المدرجات أيضًا.

امام عاشور وديانج افضل لاعبي الزمالك والأهلي في الشوط الأول ".

وانتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي الزمالك والأهلي بالتعادل السلبي ،في اللقاء الذي يجمعهما حالياً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ14 من منافسات الدوري المصري الممتاز.