شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى طرابلس يعلن التعاقد مع جون إيبوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو أهلى طرابلس الليبى تعاقدهم مع جون أيبوكا مهاجم سيراميكا بعد موافقة الأخير على العرض المادى الذى قدمه النادى الليبى في وقت سابق .

كان اسم ايبوكا ارتبط بانتقاله للزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية ، إلا أن المقابل المادى الذى قدمه أهلى طرابلس الليبى جعل مسئولو سيراميكا يوافقون على رحيله لبطل الدورى الليبى .

وعرض الزمالك على سيراميكا من قبل الحصول على خدمات إيبوكا مقابل سامسون أكينولا بجانب لاعب من الشباب، إلا أن مسئولى سيراميكا رفضوا وطلبوا الحصول على خدمات سيف الجزيرى، وأكد أمير مرتضي منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن سيف الدين الجزيرى لن ينتقل إلى سيراميكا فى صفقة جون إيبوكا، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن سيف الجزيرى مستمر مع الزمالك، ولا صحة لما يتردد عن انتقاله إلى نادى سيراميكا.