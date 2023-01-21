شكرا لقرائتكم خبر عن آليو ديانج رجل المباراة فى مواجهة الزمالك و الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد المالي اليود يانج لاعب النادي الأهلي على لقب " رجل المباراة " في اللقاء الذى فاز فيه فريقه على الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

نجح النادي الأهلي في التربع علي قمة الدوري المصري بعد ما وصل إلى 34 نقطة، عقب الفوز الكبير الذي حققه على الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

فيما أحتل نادي فيوتشر المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وفي المركز الثالث بيراميدز برصيد 27 نقطة، فيما استمر نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 27 نقطة .