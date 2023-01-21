شكرا لقرائتكم خبر عن آليو ديانج رجل المباراة فى مواجهة الزمالك و الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصد المالي اليود يانج لاعب النادي الأهلي على لقب " رجل المباراة " في اللقاء الذى فاز فيه فريقه على الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.
فيما أحتل نادي فيوتشر المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وفي المركز الثالث بيراميدز برصيد 27 نقطة، فيما استمر نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 27 نقطة .
وسجل ثلاثية الأهلي، كهربا ومحمد شريف "هدفين" ليرفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة ويواصل تصدر قمة الدوري فيما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ويحتل المركز الرابع في الدوري.
وأدار المباراة طاقم تحيم سلوفيني بقيادة سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.