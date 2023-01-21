شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح محمد شريف لاعب النادي الأهلي في رفع رصيده في ترتيب الهدافين للدوري المصري إلى 4 أهداف بعد تسجيله هدفين في مباراة القمة أمام الزمالك ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الهدافين .

ويحتل جدول ترتيب الهدافيين أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة برصيد 7 أهداف، وفي المركز الثاني فخري لاكاي لاعب بيراميدز برصيد 5 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري أحمد الشيخ غزل المحلة 7 فاجري لاكاي بيراميدز 5 رفيق كابو إنبي 5 أحمد سيد زيزو الزمالك 5 محمد شريف الاهلي 4 يوسف أسامة نبية الزمالك 4 كريم طارق طلائع الجيش 4 مصطفى زيكو حرس الحدود 4 مابولولو الاتحاد السكندري 4

أحكم الأهلي قبضته على قمة الدوري المصري بعدما حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي، كهربا ومحمد شريف "هدفين" ليرفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة ويواصل تصدر قمة الدوري، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ويحتل المركز الرابع في الدوري.

وأدار المباراة طاقم تحيم سلوفيني بقيادة سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.