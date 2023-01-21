شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 21 /1 /2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شهد اليوم السبت 21/1/2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها: منتخب مصر يهزم البحرين 26 / 22 فى بطولة العالم لكرة اليد، ويضمن الصعود لربع النهائى، وذوو الاحتياجات الخاصة حاضرون فى مباراة القمة لمؤازرة الأهلي والزمالك، والجهاز الفني لـ بيراميدز بقيادة باتشيكو يحضر مباراة القمة.
فاز منتخب مصر لرجال كرة اليد على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تستضيفها السويد وبولندا.
حرص عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة لملعب مواجهة الأهلي والزمالك فى مباراة القمة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي.
الجهاز الفني لـ بيراميدز بقيادة باتشيكو يحضر مباراة القمة.. صور
حرص الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على التواجد في مدرجات لقاء القمة المصرية التي تجمع الأهلي والزمالك بالدوري بعد قليل.