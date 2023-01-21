الأهلي يحكم قبضته على قمة الدورى بثلاثية نظيفة فى الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أحكم الأهلي قبضته على قمة الدوري المصري بعدما حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي، كهربا ومحمد شريف "هدفين" ليرفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة ويواصل تصدر قمة الدوري فيما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ويحتل المركز الرابع في الدوري.

وأدار المباراة طاقم تحيم سلوفيني بقيادة ، سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.

​الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية من الفريقين وسيطر التحفّظ الهجومي على مُجريات اللقاء في أول ربع ساعة بإستثناء محاولات ضعيفة للغاية من الأهلي عن طريق أحمد عبد القادر وحسين الشحات وكهربا، كما جاءت محاولات الزمالك عن طريق زيزو وإمام عاشور والجزيري.

تدريجياً نشط أداء المباراة، وارتقى حسام عبد المجيد لضربة ركنية وسددها برأسه لكنها جاءت بعيداً عن الشباك ، ورد أفشة بتسديدة قوية بعدما تلقى تمريرة جيدة من أحمد عبد القادر لكن الكرة جاءت بعيداً عن الشباك.

تلقى كهربا تمريرة جيدة من أفشة وراوغ محمد عواد وسددها بعيداً عن الشباك قبل أن يعلن الحكم تسلل كهربا ، و سدد دونجا تصويبة قوية تصدى لها محمد الشناوي بشكل رائع وحوّلها لضربة ركنية.

وأنطلق أمام عاشور بهجمة سريعة من ناحية اليسار ،وأحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة على حمدي فتحي تعامل معها دفاع الأهلي بشكل جيد ، وحاول الفريقين التسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول ، وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من : محمد عواد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي -عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الزمالك ، وظهر واضحاً تفوق لاعبيه في الدقائق الأولى من هذا الشوط ،قبل أن يقوم محمد هاني بإستخلاص الكرة من عبد الشافي ويسدد كرة قوية يتصدى لها محمد عواد وتعود إلى حسين الشحات الذي حاول مراوغة دفاع الزمالك لكن دون جدوى لتضيع الهجمة على الأهلي.

مرر الشحات كرة جيدة لكهربا وأنطلق الأخير لكنه سددها بعيداً عن الشباك ، وخرج حمزة المثلوثي وشارك عمر جابر بدلاً من كما خرج عمرو السيسي وشارك بدلاً منه مصطفى الزناري في الدقيقة 58.

ومن هجمة رائعة للأهلي ، سجل كهربا هدف أول للمارد الأحمر حيث مرر حسين الشحات تمريرة جيدة إلى حمدي فتحي الذي تسلّم الكرة وقام "بتنطيق" الكرة ولعبها برأسه بشكل رائع لكهربا الذي أودعها في الشباك برأسه في الدقيقة 61.

وشارك نيمار بدلاً من محمد عبد الشافي ، كما شارك محمد شريف بدلاً من كهربا في الدقيقة 66 ، وضغط الزمالك بقوة لإدراك التعادل،ولجأ الحكم إلى تقنية الفار بعدما لمست الكرة يد رامي ربيعة لكن تم أستمرار اللعب وواصل الأهلي الضغط إلى أن سجل محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 75.

وشارك طاهر محمد طاهر ومروان عطية بدلاً من حسين الشحات وأفشة ، كما شارك شيكابالا ويوسف أسامة نبيه بدلاً من سيف الجزيري ومصطفى شلبي، وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات هجومية من جانب الفريقين ، ونال طاهر محمد طاهر بطاقة صفراء للخشونة مع إمام عاشور ، وشارك أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 84 بدلاً من أحمد عبد القادر.

شهدت الدقائق الأخيرة محاولات هجومية من الفريقين ، ونجح محمد شريف في تسجيل هدف ثالث رائع للأهلي بعدما تلقى تمريرة ولا أروع من على معلول سددها شريف بشكل رائع في الشباك ، وفرض الأداء وسط الملعب بعدها لينتهي اللقاء بفوز كبير للأهلي بثلاثية نظيفة على الزمالك في قمة الكرة المصرية.