شكرا لقرائتكم خبر عن نزول شيكابالا مكان شلبى ويوسف أسامة بدلا من الجزيرى فى مباراة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع البرتغالى فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، بـ شيكابالا بديلاً لـ مصطفى شلبى ونزول يوسف أسامة نبيه بدلاً من سيف الجزيرى في الدقيقة 76 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي، خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: سيف الجزيري.

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوى، خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمد هاني - رامي ربيعة وعلي معلول،خط الوسط: حمدي فتحي - اليو ديانج - محمد مجدي أفشة، خط الهجوم: أحمد عبد القادر - حسين الشحات ومحمود كهربا.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز فى تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف.

وفى المقابل يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.