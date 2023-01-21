شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا و ميكالى فى مباراة الزمالك و الأهلى بالقمة 125 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في مباراة الزمالك والأهلي المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري الممتاز، برفقة الجهاز الفني المعاون أرنالدو تاكسيرا المدرب العام و كلا من أيمن عبد العزيز و سيرجيو بوتيلهو و فالتر دياس المدربين و لويس ستيفاس مدرب الحراس .

كما تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي و محمود حرب المدير الإداري و صلاح عاشور طبيب الفريق.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز بالتعادل السلبى.

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية من الفريقين وسيطر التحفّظ الهجومي على مُجريات اللقاء في أول ربع ساعة بإستثناء محاولات ضعيفة للغاية من الأهلي عن طريق أحمد عبد القادر وحسين الشحات وكهربا، كما جاءت محاولات الزمالك عن طريق زيزو وإمام عاشور والجزيري.

تدريجياً نشط أداء المباراة، وارتقى حسام عبد المجيد لضربة ركنية وسددها برأسه لكنها جاءت بعيداً عن الشباك ، ورد أفشة بتسديدة قوية بعدما تلقى تمريرة جيدة من أحمد عبد القادر لكن الكرة جاءت بعيداً عن الشباك.

تلقى كهربا تمريرة جيدة من أفشة وراوغ محمد عواد وسددها بعيداً عن الشباك قبل أن يعلن الحكم تسلل كهربا ، و سدد دونجا تصويبة قوية تصدى لها محمد الشناوي بشكل رائع وحوّلها لضربة ركنية.

وأنطلق أمام عاشور بهجمة سريعة من ناحية اليسار ،وأحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة على حمدي فتحي تعامل معها دفاع الأهلي بشكل جيد ، وحاول الفريقين التسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول ، وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا.

وتضم دكة الأهلي كلاً من: محمد شريف وأيمن أشرف ومروان عطية وعلى لطفي وكريستو وشادى حسين وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

فيما يضم تشكيل الزمالك كلاً من : محمد عواد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي -عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء في الزمالك كل من: محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

واختار الاتحاد المصري لكرة القدم، ويُدير المباراة طاقم تحيم سلوفيني بقيادة ، سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف، في المقابل يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في سبعة مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.