شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. هجوم أهلاوى بعد التقدم بثنائية نظيفة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز والنتيجة تقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

ويُدير المباراة طاقم تحيم سلوفيني بقيادة ، سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.

​الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية من الفريقين وسيطر التحفّظ الهجومي على مُجريات اللقاء في أول ربع ساعة بإستثناء محاولات ضعيفة للغاية من الأهلي عن طريق أحمد عبد القادر وحسين الشحات وكهربا، كما جاءت محاولات الزمالك عن طريق زيزو وإمام عاشور والجزيري.

تدريجياً نشط أداء المباراة، وارتقى حسام عبد المجيد لضربة ركنية وسددها برأسه لكنها جاءت بعيداً عن الشباك ، ورد أفشة بتسديدة قوية بعدما تلقى تمريرة جيدة من أحمد عبد القادر لكن الكرة جاءت بعيداً عن الشباك.

تلقى كهربا تمريرة جيدة من أفشة وراوغ محمد عواد وسددها بعيداً عن الشباك قبل أن يعلن الحكم تسلل كهربا ، و سدد دونجا تصويبة قوية تصدى لها محمد الشناوي بشكل رائع وحوّلها لضربة ركنية.

وأنطلق أمام عاشور بهجمة سريعة من ناحية اليسار ،وأحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة على حمدي فتحي تعامل معها دفاع الأهلي بشكل جيد ، وحاول الفريقين التسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول ، وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا.

وتضم دكة الأهلي كلاً من: محمد شريف وأيمن أشرف ومروان عطية وعلى لطفي وكريستو وشادى حسين وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

فيما يضم تشكيل الزمالك كلاً من : محمد عواد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي -عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء في الزمالك كل من: محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الزمالك ، وظهر واضحاً تفوق لاعبيه في الدقائق الأولى من هذا الشوط ،قبل أن يقوم محمد هاني بإستخلاص الكرة من عبد الشافي ويسدد كرة قوية يتصدى لها محمد عواد وتعود إلى حسين الشحات الذي حاول مراوغة دفاع الزمالك لكن دون جدوى لتضيع الهجمة على الأهلي.

مرر الشحات كرة جيدة لكهربا وأنطلق الأخير لكنه سددها بعيداً عن الشباك ، وخرج حمزة المثلوثي وشارك عمر جابر بدلاً من كما خرج عمرو السيسي وشارك بدلاً منه مصطفى الزناري في الدقيقة 58.

ومن هجمة رائعة للأهلي ، سجل كهربا هدف أول للمارد الأحمر حيث مرر حسين الشحات تمريرة جيدة إلى حمدي فتحي الذي تسلّم الكرة وقام "بتنطيق" الكرة ولعبها برأسه بشكل رائع لكهربا الذي أودعها في الشباك برأسه في الدقيقة 61.

وشارك نيمار بدلاً من محمد عبد الشافي ، كما شارك محمد شريف بدلاً من كهربا في الدقيقة 66 ، وضغط الزمالك بقوة لإدراك التعادل،ولجأ الحكم إلى تقنية الفار بعدما لمست الكرة يد رامي ربيعة لكن تم أستمرار اللعب وواصل الأهلي الضغط إلى أن سجل محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 75.