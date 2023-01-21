شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. محاولات هجومية من الأهلي والزمالك والتعادل يفرض نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز والنتيجة ما زالت تعادلا سلبيا.

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية من الفريقين وسيطر التحفّظ الهجومي على مُجريات اللقاء في أول ربع ساعة بإستثناء محاولات ضعيفة للغاية من الأهلي عن طريق أحمد عبد القادر وحسين الشحات وكهربا، كما جاءت محاولات الزمالك عن طريق زيزو وإمام عاشور والجزيري.

تدريجياً نشط أداء المباراة، وارتقى حسام عبد المجيد لضربة ركنية وسددها برأسه لكنها جاءت بعيداً عن الشباك ، ورد أفشة بتسديدة قوية بعدما تلقى تمريرة جيدة من أحمد عبد القادر لكن الكرة جاءت بعيداً عن الشباك.

تلقى كهربا تمريرة جيدة من أفشة وراوغ محمد عواد وسددها بعيداً عن الشباك قبل أن يعلن الحكم تسلل كهربا ، و سدد دونجا تصويبة قوية تصدى لها محمد الشناوي بشكل رائع وحوّلها لضربة ركنية.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول ، وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا.

وتضم دكة الأهلي كلاً من: محمد شريف وأيمن أشرف ومروان عطية وعلى لطفي وكريستو وشادى حسين وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

فيما يضم تشكيل الزمالك كلاً من : محمد عواد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي -عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء في الزمالك كل من: محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

واختار الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم من سلوفينيا لإدارة مباراة القمة ويقود طاقم التحكيم السلوفيني الحكم سلافكو فينتشيتش ويتكون طاقم حكام مباراة القمة من: سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف، في المقابل يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في سبعة مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.



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