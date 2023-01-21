نابولي يعزّز صدارته للدوري الإيطالي من بوابة ساليرنيتانا



عزّز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مستضيفه ساليرنيتانا بهدفين نظيفين اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة من منافسات البطولة المحلّية.



وبصم على أهداف الفائز كل من جيوفاني دي لورينزو (45+3) والنيجيري فيكتور أوسيمين (48).



وهو الفوز السادس عشر لنابولي في "السيري اي" خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين وخسارة واحدة ليرفع رصيده إلى 50 نقطة.



وفي الجهة المقابلة تكبّد ساليرنيتانا، الذي يصارع من أجل تفادي الهبوط، هزيمته التاسعة مقابل 4 انتصارات و6 تعادلات ليتجمّد رصيده عند 18 نقطة في المرتبة السادسة عشرة.



وضمن ذات المرحلة تغلّب هيلاس فيرونا على ضيفه ليتشي بهدفين دون ردّ.

(بي إن سبورت)