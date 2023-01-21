التعادل السلبي يحسم مواجهة ليفربول بضيفه تشلسي

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم التعادل السلبي (0-0) مواجهة ليفربول بضيفه تشلسي، وأيضاً مواجهة كريستال بالاس امام نيوكاسل، اليوم السبت ضمن المرحلة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصار رصيد ليفربول 29 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً متقدماً على تشلسي العاشر بفارق الأهداف.

وكان يورغن كلوب يمني النفس أن يحقق فريقه الفوز في هذه المباراة لأنها الرقم 1000 في مسيرته كمدرب بشكل عام.

وهو التعادل الخامس على التوالي بين ليفربول وتشلسي في جميع المسابقات، والتعادل السلبي الثالث على التوالي بينهما في جميع المسابقات.

وفي مباريات أخرى، تجرع إيفرتون الهزيمة الثالثة تواليًا في الدوري، ما يزيد الضغط على مدربه فرانك لامبارد، بينما حقق وست هام فوزاً كان في أمس الحاجة إليه بعدما حصد نقطة واحدة في آخر سبع مباريات.



وسجل بوين الهدفين في غضون سبع دقائق من الشوط الأول إذ تقدم لوست هام من مسافة قريبة مستغلاً تمريرة عرضية من إيمرسون بالميري التي تهيأت في طريقه قبل أن ينجح في تحويل تمريرة من ميخائيل أنطونيو إلى داخل الشباك (34 و41).



وسدد أليكس أيوبي لاعب إيفرتون كرة حولها ديكلان رايس لتصطدم بإطار المرمى في نهاية الشوط الأول وتحسن أداء فريقه في الشوط الثاني لكنه لم يتمكن من العودة في النتيجة.



وبهذا تسوء الأمور بصورة أكبر بالنسبة لجماهير إيفرتون التي تطالب بإقالة مجلس إدارة النادي. وربما ستتعالى الأصوات المطالبة برحيله خلال الأيام المقبلة.



ويحتل وست هام المركز 15 برصيد 18 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط على إيفرتون صاحب المركز قبل الأخير من بين 20 فريقاً.



وتعثّر برايتون أمام ليستر سيتي 2-2، ليفشل في زيادة الضغط على توتنهام وتعزيز موقعه في الصراع على المراكز المؤهلة أوروبياً.



وسجّل هدفي برايتون الياباني كاورو ميتوما (27) والإيرلندي إيفان فيرغوسون (88)، فيما أحرز مارك ألبرايتون (38) وهارفي بارنز (63) هدفي ليستر.



وبهذا التعادل، رفع برايتون رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس وهو يملك مباراة أقل من توتنهام الخامس مع 33 نقطة.



أما ليستر سيتي فبات في المركز الرابع عشر مع 18 نقطة.



وتعادل بورنموث مع نوتنغهام فورست بهدف لمثله فيما قاد أولي واتكنز فريقه أستون فيلا للفوز على ساوثهامبتون 1-صفر بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 77، ليبقى في المركز الحادي عشر مع 28 نقطة، فيما تجمد رصيد الخاسر في ذيل الترتيب عند 15 نقطة.

(بي إن سبورت)