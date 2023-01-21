ريفالينو أسس الطفرة الأولى وكريستيانو دشنها في الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد حضور البرازيلي الشهير روبرتو ريفالينو لنادي الهلال عام 1978 واللعب له لـ3 مواسم كروية هو الطفرة الأولى للاحتراف الأجنبي في الملاعب السعودية، بعد مشاركته في مونديال 1978 بالأرجنتين، والذي تبعه حضور عدد من لاعبي المنتخب التونسي الكروي، في مقدمتهم النجم طارق ذياب، حيث ضربت قيمة انتقال ريفالينو الذي حقق مع منتخب بلاده كأس العالم 1970 سقفا عالميا عاليا آنذاك بعد أن بلغت 9 ملايين ريال، وتكفل بدفعها الأمير عبدالله الفيصل والأمير عبدالله بن ناصر - رحمهما الله، بعد مفاوضات قادها العضو الذهبي الأمير خالد بن يزيد.

اهتمام الخارج بالهلال

وصاحب انتقال ريفالينو صيتا على مستوى العالم، واستحوذ اسم السعودية ونادي الهلال على اهتمام الخارج بعد أن تناقلت وكالات الأنباء العالمية خبر انتقاله للسعودية واللعب للهلال وقدوم أول قدم يسرى للملاعب السعودية، وأخذت وسائل الإعلام الأجنبية بتناقل كل أخباره وشبه يومياته الكروية والتي كان أشهرها حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء النصر التي شهدت تسجيل ريفالينو نفسه لهدف المدرعات وخصوصا أن هذه الحادثة تصدرت الأخبار الرياضية في (إذاعة لندن) يومها.

وخلال فترة احترافه 1978ــ 1981 لعب مع الهلال 57 مباراة وسجل 23 هدفا. وحقق معه بطولتي الدوري والكأس أمام فريق الشباب 1980.

وترك روبرتو ريفالينو الذي تعرفه الجماهير السعودية آنذاك بـ(ريفو) أو (أبو شنب) أثرا كرويا كبيرا وأثرا في الحياة الكروية في الملاعب السعودية، حيث نقل تجربته للجيل السعودي الثاني وبروز عدد من لاعبي الهلال في القيادة كصالح النعيمة الذي استمرت قيادته للهلال والمنتخب السعودي لعقدين من الزمان، وشهد براعة فهد العبد الواحد(فهودي) في تنفيذ الكرات الثابتة إلى جانب تأثر المهاجم سلطان بن نصيب بشخصية ريفالينو والتي برزت في قوة التسديد واختيار المواقع المناسبة لتنفيذها.

الطرفة الثانية

أما الطرفة الثانية لاحتراف اللاعبين الأجانب فهي تتمثل في حضور كريستيانو رونالدو للملاعب السعودية للموسم الحالي عبر نادي النصر وتوقيع أعلى عقد على مستوى العالم بـ 200 مليون دولار، ووهي الصفقة التي تحاكي صفقة انتقال لاعب الهلال البرازيلي ريفالينو، حيث تطابقت من حيث الخصائص والشكليات الاحترافية والقيمة المالية الأعلى على مستوى العالم وإلى الضجة الإعلامية العالمية والملاحقة لأخبار تلك الصفقة ومتابعة كل الشؤون الدقيقة، إلا أن الفارق هنا هو اتساع الرقعة الإعلامية وتعدد وسائلها وسرعة نقل أحداثها بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة بفضل التطور التقني في الاتصالات وفي النقل الفضائي، إذ أن اللاعبين ريفالينو و كريستيانو رونالدو يتفقان في اللغة حيث يتحدثان البرتغالية إلى جانب أنهما حضرا وهما عائدان من تمثيل منتخبي بلادهما بعد مونديالي كأس العالم (1978 ـــ 2022)، كما أن الهدف الأساس مشترك في رفع قيمة الدوري السعودي والارتقاء الفني بالأداء الفني للاعبين وتأثيره مستقبلا بشكل عام على المنتخب السعودي في استحقاقاته المقبلة.

نجوم عالميون في السعودية:

