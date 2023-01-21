شكرا لقرائتكم خبر الإصابات تربك الهلال قبل مواجهة أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخطط فريق الهلال الكروي مساء اليوم بملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض لاعتلاء عرش صدارة دوري روشن للمحترفين حينما يواجه ضيفه فريق أبها في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي، حين يحقق العلامة الكاملة على أمل تعثر فريق النصر في جولة اليوم أمام الاتفاق بعد تعثره في مواجهته الماضية أمام فريق الشباب بالتعادل.

ويعاني الفريق الهلالي بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز العديد من الغيابات التي من أبرزها قائد الفريق سلمان الفرج وعبدالإله المالكي وكذلك الشكوك تحوم حول مشاركة النجم الكولومبي قوستافو كويلار وناصر الدوسري والمصابان بشد عضلي بعد مباراة فريقهم أمام العدالة في الجولة الماضية والذي انتهى بفوز الهلال بهدفين مقابل لا شيء.

ويسعى فريق الهلال إلى قهر الظروف والإصابات والمواصلة في تحقيق الانتصارات للمنافسة على بطولة دوري روشن السعودي والمحافظة على لقبه.

كما يطمح فريق أبها بقيادة الهولندي رويل كومانس إلى مواصلة الانتصارات بعد فوزه في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف أمام فريق ضمك واستغلال النقص الكبير الذي يعاني منه خصمه الهلال وخطف النقاط الثلاث للبقاء في المناطق الدافئة بسلم الدوري.

وكان فريق أبها قد أنهى استعداداته لمواجهة حامل اللقب بأداء تدريبات لياقية وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي تطبيقها المدرب الهولندي في اللقاء.

مواجهات الفريقين:







لعب الفريقان 10 مباريات.



فوز الهلال 7 مواجهات.



التعادل في لقاءين.



فوز أبها في مواجهة وحيدة.



أكبر نتيجة في مواجهات الفريقين:





فوز الهلال 5-0.



غيابات الهلال: