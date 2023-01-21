شكرا لقرائتكم خبر برفقة الدون .. صدارة النصر على محك الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب العالم الظهور الأول لأيقونة ريال مدريد واليونايتد السابق، كريستيانو رونالدو ، حين يقود فريقه النصر أمام الاتفاق على ملعب مرسول بارك، في تمام الـ8 والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، طمعا في استعادة لقب الدوري الغائب منذ 2019.

وبطبيعة الحال، الدوري السعودي أخيرا مختلف تماما، فهناك منافسة محتدمة بل وشرسة على القمة، إذ يفصل بين المتصدر وصاحب المركز الخامس 4 نقاط فقط، ويمكن أن تتغير المراكز مع كل جولة.

ويعلق النصر الآمال على الدون ورفاقه، وينتظر الشارع النصراوي بل والسعودي والعربي والعالمي بشغف مشاركة رونالدو في تجربته الجديدة، ويترقبون أيضا كيف سيتعامل المدرب رودي جارسيا مع الوافد الجديد الفريد.

وسيرتبط شتاء 2023 على النصر بذكريات سعيدة وجميلة، ستظل عالقة في ذاكرة جمهوره، صفقة على مستوى جلب لاعب مثل (الدون)، واستقرار فني إلى حد ما جيد، هدوء على غير العادة، والتوقيع مع لاعب الفتح نواف بوشل الظهير الأيمن، إذ بدأ النصر يبحث وفق احتياجه للمراكز، بدلا مما كان يفعل سابقا خلال البحث عن الأسماء وما يطلبه الجمهور وغيرهم أو على الهداف، ويرى كثير من المحللين أن النصر يسير في طريقه الصحيح صوب الأمجاد ومنصات التتويج.

و يدخل النصر مباراة الاتفاق وهو يفتقد أهم عناصره الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، الذي لعب دورا مؤثرا خلال مشواره مع الفريق، بعد أن حافظ على نظافة شباكه 8 مرات في 13 مباراة في الدوري السعودي، إلا أنه تعرض لإصابة بكسر في المرفق، في اللحظات الأخيرة، خلال لقاء الشباب الماضي الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وسيغيب أوسبينا 6 أسابيع على الأقل، وسيعوّضه أمين بخاري مؤقتا، في حين يبحث النصر عن حارس أجنبي في سوق الانتقالات القادمة، إضافة إلى إصابة لويس جوستافو، وكونان، والفارو، إلا أن جارسيا لديه البديل الجاهز، ولديه الأدوات التي تفرق على الورق، مقارنة بما يمتلكه السيد كارتيرون بطبيعة الحال.

في الجانب الآخر، الاتفاق يدخل اللقاء بعد أن تعادل أمام الفتح، ويطمح في الظفر بالنقاط الثلاث، أو على أقل تقدير نقطة من على مرسول بارك، إذ إن الفريق يعمل جاهدا على الاستعداد لهذا اللقاء منذ فترة، وختمها بتدريباته الجماعية عصر الجمعة على رديف استاد الأمير محمد بن فهد، بعد أن شمل التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الإحماءَ ثم تدريبات لياقية بالكرة، فيما تركز التدريب بعد ذلك على الجانب الفني، إذ طبق اللاعبون عددا من الجمل التكتيكية عبر مجموعتين، فيما خضع الحراس إلى تدريبات خاصة مع مدرب الحراس.

قبل المواجهة:

