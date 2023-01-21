الوحدة يقتنص نقاط الطائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كسب الوحدة مضيفه الطائي بهدف دون مقابل أمس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ضمن الجولة 14 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل الوحدة هدفه في الدقيقة 65 بواسطة اللوكسمبورجي جيرسون رودريغيز .

بدأ الوحدة بالضغط على مرمى الطائي، فيما اعتمد الضيف على الهجمات المرتدة.

وكاد الوحدة أن يتقدم بالنتيجة بعد كرة ثابتة نفذها فيصل فجر لتصل لرأس عبدالله الحافظ الذي لعبها وتصدى لها حارس الطائي براغا.

وحاول الطائي تهديد مرمى الوحدة بتسديدة ذكية من موسونا داخل المنطقة تصدى لها الحارس عبدالقدوس عطية بصعوبة.

وأمام إغلاق الطائي كل المنافذ لجأ الوحدة للتسديد من خارج المنطقة، فسدد أنسيلمو كرة ارتطمت بالعارضة وخرجت.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول سدد فجر كرة اعتلت العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الطائي بضغط على مرمى الوحدة أثمر عن هدف بعد تسديدة قوية من موسونا ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود خطأ على لاعب الطائي.

ونجح الوحدة في افتتاح النتيجة بعد أن تلقى جيرسون تمريرة من كريم يودا داخل المنطقة سددها في المرمى كهدف أول في الدقيقة 65.

ورد الطائي بتسديدة قوية من أمير سعيود بعد أن تلاعب بالدفاع لكن عبدالقدوس عطية تصدى للكرة.

وأتيحت للوحدة فرصتان في الوقت الضائع الأولى من تسديدة أنسيلمو اعتلت العارضة، والثانية اختراق سلطان السوادي الذي تصدى لها حارس الطائي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الوحدة لخمس عشرة نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز التاسع.