محكمة كروية تخصم 15 نقطة من يوفنتوس

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وكان أحد ممثلي الادعاء في قضايا كرة القدم الإيطالية طلب في وقت سابق خصم 9 نقاط من رصيد يوفنتوس، على خلفية حساباته المالية فيما يتعلق بصفقات انتقال لاعبين، لكن المحكمة قررت خصم 15 نقطة كاملة.وسعى ممثلو الادعاء في القضايا المتعلقة بكرة القدم للإلغاء الجزئي لحكم مبدئي صدر العام الماضي بتبرئة يوفنتوس وأندية أخرى ومسؤوليها في القضية، وطالبوا بالنظر في وثائق جديدة جمعها ممثلو الادعاء العام في مدينة تورينو الذين يجرون تحقيقا في سجلات يوفنتوس المالية.
ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات، وقال «إن حساباته كانت ملتزمة بمعايير الصناعة».
ومع تبقي 20 جولة على نهاية الموسم الحالي، احتل يوفنتوس المركز الثالث في الدوري بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر.
وسيؤدي خصم النقاط إلى دفعه للتراجع إلى منتصف الجدول، خارج المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.
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