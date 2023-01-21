الكاميروني أبو بكر يعود لبشكتاش التركي

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ونشر بشكتاش، مقطع فيديو لتقديم أبو بكر، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وكتب عليها «تتغير السنوات والطرق، ويتغير الزي الرسمي، لكن الحب لا يتغير».وتابع «الحب أعمى. مرحبا بك فينسنت أبو بكر في بيتك».
يذكر، أن فينسنت أبو بكر، سبق له اللعب مع بشكتاش في موسم 2020-2021، قبل الانتقال إلى صفوف النصر.
وكان النصر قد أعلن رحيل فينسنت أبو بكر، الجمعة، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق على فسخ العقد بالتراضي.
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