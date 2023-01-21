شكرا لقرائتكم خبر الكاميروني أبو بكر يعود لبشكتاش التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي بشكتاش التركي رسميا أمس مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر قادما من النصر.

ونشر بشكتاش، مقطع فيديو لتقديم أبو بكر، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وكتب عليها «تتغير السنوات والطرق، ويتغير الزي الرسمي، لكن الحب لا يتغير».

وتابع «الحب أعمى. مرحبا بك فينسنت أبو بكر في بيتك».

يذكر، أن فينسنت أبو بكر، سبق له اللعب مع بشكتاش في موسم 2020-2021، قبل الانتقال إلى صفوف النصر.

وكان النصر قد أعلن رحيل فينسنت أبو بكر، الجمعة، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق على فسخ العقد بالتراضي.