شكرا لقرائتكم خبر في أسبوع.. السعودية تجذب أنظار العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذبت المملكة العربية السعودية أنظار العالم وأصبحت منارة ومنصة حاضنة لأهم وأبرز البطولات العالمية في مختلف الرياضات، إذ تتجه بوصلة واهتمام وسائل الإعلام العالمية باتجاه السعودية بعد استضافتها لعدد من المناشط الرياضية خلال الأسبوع الماضي التي حظت باهتمام ومتابعة إعلامية مكثفة من أهم وأشهر المنصات الإعلامية المرئية والصحفية ومن خلال المواقع الرياضية الشهيرة.

وتصدر فوز باريس سان جيرمان على فريق الهلال والنصر بنتيجة 5-4 خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على كأس موسم الرياض، بملعب الملك فهد الدولي، والتي شهدت المواجهة التاريخية بين الثنائي الأفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثا لصفوف العالمي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الباريسي، المصنفات الإعلامية الدولية وأضحى الحدث الأكثر والأبرز عالميا.

كما شارك في المباراة أشهر نجوم كرة القدم المنضمين لباريس سان جيرمان والذين يتقدمهم البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي ونجم المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 أشرف حكيمي والإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق.

كما شهد رالي السعودية داكار 2023 والذي اختتم فعاليته بالمنطقة الشرقية متابعة عالمية، حيث بدأ في الحادي والثلاثين من ديسمبر وانتهى بالخامس عشر من يناير الجاري.

فيما حظي السوبر الإسباني الذي احتضنته المملكة في نسخته الثالثة بأراضيها باهتمام كبير لمحبي ومتابعي رياضة كرة القدم والذي جمع الرباعي برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وريال بيتيس وانتهى بتتويج فريق برشلونة بفوز عريض بثلاثة أهداف مقابل هدف لغريمه التقليدي ريال مدريد في مواجهة جماهيرية صاخبة احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وتجددت الإثارة بلقاء لا يقل أهمية عن سابقه والمتمثل في سوبر الكالتشيو الإيطالي بالعاصمة الرياض الذي جمع فريقي إنتر ميلان وإسي ميلان العريقين بجماهيرهما العريضة على المستويين العربي والدولي، باستاد الملك فهد الدولي ضمن موسم الدرعية 2023، بعد أن احتضنت السعودية نسختين ماضيتين في عامي 2018 بجدة و2019 بالرياض.

وتوج إنتر ميلان بلقب السوبر الإيطالي إثر تغلبه بثلاثية على حساب غريمه التقليدي ميلان في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي في مواجهة تاريخية تجمع الفريقين للمرة 218.