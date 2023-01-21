كولر يطلق التحذير الأخير

الشارقة - اميمة ياسر - قبل اللقاء المنتظر على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بين قطبي الكرة المصرية ، الأهلي والزمالك .

حذر كولر المدير الفني للقلعة الحمراء لاعبي الأهلي من تحركات أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك باعتباره أهم لاعبي المنافس، مشددًا على ضرورة حرمانه من الراحة في التمرير والمرور خلال أحداث الـ90 دقيقة.

وطلب كولر من لاعبيه التعامل بجدية مع الكرات العرضية للزمالك محذرًا من رأسيات الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأبيض التي يمتاز بها حاليًا.

كما وجه كولر لاعبي الأهلي بعمل ضغط على إمام عاشور لاعب الزمالك وعدم منحه حرية التسديد من على حدود منطقة الجزاء باعتبارها أهم ميزاته.